Virgin Tonic : On sait ce qui pousse à l'infidélité (et vous n'allez jamais le croire) !

Dans le Virgin Tonic, on vous parle souvent d'infidélité. Lorsque l'on n'évoque pas les villes où les hommes sont les plus fidèles, on vous donne quelques critères pour reconnaître ceux qui justement, ne le sont pas. Et ce matin, Camille et l'équipe ont (enfin) trouvé ce qui pouvait pousser à l'adultère. Un conseil, asseyez-vous. Parce que celle-ci, vous ne l'avez pas vue venir.

Tenez-vous bien, c'est une vie sexuelle épanouie qui pourrait pousser à l'infidélité. Pour en arriver à cette conclusion, près de 233 couples ont été étudiés et interrogés. Résultat, on découvre que plus une personne est épanouie sexuellement avec son partenaire, plus elle aura tendance à être infidèle. Vous trouvez cela illogique ? Ca ne l'est pourtant pas tant que ça : en fait, plus un couple est épanoui, plus le rapport au sexe sera décomplexé. Alors si jamais vous estimez que votre sexuelle pourrait être plus "folle" que ce qu'elle est, au final, soyez rassurés.