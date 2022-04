Virgin Tonic : On sait ce que contiennent les coffrets cadeaux offerts aux nommés aux Oscars (et c'est hallucinant)

Vous le savez, le dimanche 27 mars se tenaient la prestigieuse cérémonie des Oscars - marquée cette année par l'intervention de Will Smith. Or, ce n'est pas l'unique sujet qui anime les aficionados de la cérémonie. En fait, l'on sait maintenant ce que contiennent les sacs cadeaux offerts aux nommés. Et, vous allez voir, c'est hallucinant.

Que contiennent les cadeaux des Oscars ?

Tout est une question de tradition : chaque année, les nommés reçoivent un coffret cadeau d'une valeur de 100 000 euros (oui, oui). Selon The Independant, les nommés se voient ainsi obtenir des parcelles en Ecosse, un séjour privatisé dans le château de Turin (d'une valeur de 50.000 dollars)... bref, que des beaux cadeaux. et ce n'est pas tout ! Les fins gourmets ne sont pas en reste : les nommés reçoivent une huile d'olive infusée aux paillettes d'or ainsi qu'un séjour dans un spa pour deux personnes. Ajoutez à cela des séances de fitness à domicile ou encore un coaching et vous obtenez l'un des coffrets les plus démesurés...

Pour rappel, Kristen Stewart, Will Smith, Javier Bardem ou encore Nicole Kidman étaient nommés cette année.