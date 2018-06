Virgin Tonic : On connait le secret du bonheur ! 

Vous savez ce qu'on dit : il y a des jours avec et des jours sans. Et certains ont d'ailleurs un secret parfait pour passer de bonnes journées : un porte-bonheur. Alors on vous l'accorde, ça peut sembler désuet ou même ridicule. Et pourtant, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'un porte-bonheur, bien au contraire ! Pour preuve, même la science atteste que ça fonctionne !

Croyez le ou non, avoir un porte-bonheur avec soi peut vraiment apporter du bonheur. Que ce soit pour se porter chance avec un entretien ou même avant un rendez-vous amoureux, le porte-bonheur à le pouvoir de nous rendre plus fort et surtout, de booster notre confiance en nous. Alors, vous en avez un ?