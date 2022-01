Virgin Tonic : On connait la vidéo la plus vue de Youtube... et vous allez l'avoir dans la tête toute la journée

« Tu-tu-Tu-tu-tu-tu, Baby Shark »... si vous avez des enfants, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Baby Shark. Le titre cartonne depuis près de six chez les petits et, vous le savez peut-être, la vidéo qui l'accompagne a été sacrée "Vidéo youtube la plus vue de tous les temps" en novembre 2020.

Et ce n'est pas tout ! La vidéo vient tout juste de s'offrir un nouveau record en devenant la toute première vidéo à dépasser les 10 milliards de vues sur Youtube - rien que ça. "Cette chanson pour enfants, originellement conçue par l’entreprise éducative sud-coréenne Pinkfong et interprétée par la chanteuse américano-coréenne Hope Segoine, a fait ses débuts en 2016 et a connu un succès viral en Asie, mais ne s’est vraiment inscrite dans la conscience collective mondiale qu’en 2019", précise le Parisien.

Si vous l'avez dans la tête pour la journée... nous sommes désolés !