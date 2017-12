Virgin Tonic : On connait enfin le fantasme hivernal ultime des hommes !

Alors que Mathieu, Manu et Jennifer sont les grands gagnants d'un an de loyer offert, on souhaite partager une info croustillante avec vous ! Si l'hiver ne nous réchauffe pas vraiment, on compte sur notre esprit coquin pour nous réchauffer ! Et c'est le fantasme du moniteur de ski qui fait fureur sur les pistes cet hiver. D'ailleurs, on connait enfin le fantasme du moniteur rêvé chez les femmes, ainsi que la monitrice rêvée chez les hommes. Pour vous messieurs, sachez que le fantasme hivernal ultime n'est autre que Jennifer Lawrence ! En effet, vous rêveriez de suivre les indications expertes de la belle actrice d'Hunger Games !

Côté femme, vous rêveriez d'avoir Barack Obama en moniteur de ski sur les pistes cet hiver ! Le fantasme ultime du professionnel des activités hivernales qui vous ferait le plus fantasmer est (en moyenne) l'ancien président des États-Unis, Monsieur Barack Obama ! Et vous, quel est votre fantasme ultime de cet hiver ?