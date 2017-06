On a trouvé les melons les plus chers du monde !

On n'arrête pas le progrès. Au japon, on aime le luxe et les fruits. Alors vous vous en doutez, on ne recule devant rien pour trouver les meilleurs. Le 2 mai dernier, deux melons « Yubari » se sont vendus aux enchères pour la modique somme de 11 100 euros (soit plus d'un million de yens). Pour trouver cette fameuse vente aux enchères, il fallait se rendre sur le marché de Sapporo. Un grossiste a remporté la mise, offrant à la vente deux énormes melons.

Si vous estimez que 11 100 euros pour deux melons est un prix excessif, on préfère vous prévenir : ce n'est absolument pas le record. Croyez-le ou non, deux autres melons ont été vendus 18 600 euros en 2008 (selon le Monde). On ne sait pas vous mais non, on aurait bien envie de se mettre à cultiver nos melons !