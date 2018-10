Virgin Tonic : On a trouvé le nouveau Michael Jackson et il va vous bluffer (VIDEO)

Si vous vivez à Paris et si vous avez l'habitude de vous balader à Beaubourg, alors peut-etre l'avez vous déjà vu faire un moowalk digne de Michael Jackson. Salif Lasource a 22 ans et sur Instagram, il cumule déjà des millions de vues (et des abonnés). "Ça fait des années que je danse, depuis que j'ai 3 ans. J'ai commencé avec Michael Jackson, Fred Aster, James Brown et plein d'autres. J'ai fait le tour du monde en restant à Paris, je trouve ça incroyable", a t-il raconté au Parisien.

Le 17 octobre dernier, le jeune danseur a publié une vidéo qui, évidemment, a eu un effet viral sur la toile : notez que mes stars mondiales (telles que Dwayne Johnson ou encore LeBron James l'ont relayée. Après cet épisode, sa côte est montée en flèche (et pour cause...!) "Il y a moins de 5 jours j'étais à moins de 9.000, aujourd'hui je suis presque à 1 million de followers sur Instagram", confie t-il. Serait-ce le début du succès ? Quand on voit son talent, on en doute pas.