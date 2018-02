Virgin Tonic : On a trouvé le meilleur camping d'Europe (et il est en France) !

On vous l'accorde, tout le monde n'est pas fan du camping. Clairement, on n'aspire pas tous à faire la queue aux sanitaires, à se battre contre une tante ou à courir après notre bouée qui s'envole dans tout le camping. N'est pas Patrick Chirac qui veut, clairement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le camping, ce n'est plus ce que c'était ! D'ailleurs, il y a un véritable engouement autour du concept. Si vous ne savez pas où partir cet été, le Virgin Tonic a trouvé le meilleur camping d'Europe et le plus beau, c'est qu'il est en France.

C'est à Sérignan-Plage (dans l'Hérault, donc) que se trouve ce fameux camping 5 étoiles. Cette distinction, l'établissement la doit au guide ANWB (notez que ce sont de véritables experts qui votent). Pour comprendre ce qui rend ce camping si particulier, le 20 minutes à même poussé le vice en interrogeant ses habitués : Pour certains (comme Line), c'est une affaire de famille : « Les grands-parents de mon mari s’y rendaient depuis 1965 avec une tente », raconte t-elle au média. Pour d'autres, c'est une histoire de feeling : c'est le cas de Valérie qui n'en garde « que de bons souvenirs ».

Alors si vous êtes convaincus, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez laisser votre tente dans le garage et opter pour un bungalow.