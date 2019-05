Virgin Tonic : On a trouvé le ciné qui accepte les chiens ET qui fournit du vin !

"Attention, mesdames et messieurs, dans un instant on va commencer, installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment", chantait Michel Fugain. Eh bien justement, aux Etats-Unis (et plus précisémment au Texas), il existe un cinéma qui, en plus de vous fournir le vin, vous autorise a venir avec votre animal de compagnie. K9 Cinemas vous permet donc de voir votre film dans les meilleures confditions - le tout pour 15 dollars.

Les chiens acceptés au ciné

Et c'est pas tout ! "Le K9 Cinemas propose aussi des soirées à thème comme un karaoké le mercredi soir et des soirées trivial poursuit le jeudi. Evidemment, pour le dernier épisode de Game of Thrones", précise The Charlotte Explorer. Une soirée spéciale était (aussi) organisée. Imaginez un peu venir au ciné et avoir l'impression d'être dans votre salon ! Ca fait rêver !