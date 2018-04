Virgin Tonic : On a trouvé le champion de France de pizza et il vient d'Aix en Provence !

Si vous cherchez la meilleure pizza de France alors il faudra vous rendre au Regina Di Napoli, à Aix en Provence ! Cette pizzeria est tenue par Farid Seghar, un pizzaïolo qui, pour gagner, s'est inspiré de ses voyages. Ainsi, il a créé la pizza "Profumo di Calediona". Et on préfère vous prévenir, elle ne ressemble en rien à la pizza aux 111 fromages qui a batttu des records !

Le champion de France de Pizza

Sur cette pizza, on retrouve donc un 'tartare de crevettes bleues pêchées dans les lagons de Nouvelle-Calédonie, agrémenté de kiwi et de citron'. Ajoutez à cela un peu de lait de coco et vous obtenez la meilleure pizza du pays. Le jury a opté pour cette pizza tout simplement grâce au "mariage de saveurs et sa recette équilibrée", explique France Bleue. Alors, ça donne faim non ?