Virgin Tonic : On a trouvé le bracelet qui vous rappelle à l'ordre...!

Tous les mois, c'est la même histoire : on décide de faire des économie, de se mettre au régime ou même de ne pas trop fumer. Et évidemment, chaque mois, on vit un échec. Le stress, le quotidien font que l'on se laisse souvent aller et résultat, toutes nos bonnes résolutions ne sont plus qu'un souvenir. Mais, et si on vous disait que la technologie est là pour vous ? Et s'il existait un bracelet capable de vous rappeler à l'ordre ? Ca tombe bien, Pavlok a imaginé LE bracelet qui va vous remettre dans le droit chemin... et c'est électrique.

la marque Pavlok vient de sortir. Le principe est simple, vous programmez le bracelet sur ce que vous voulez : ne pas trop manger, ne pas trop dépenser, ne pas fumer et si vous transgressez les règles… il vous envoie une décharge qui peut aller jusqu’à 255 volts. Oui, ça remet les idées en place. Il suffit de connecter l’appareil en Bluetooth avec votre smartphone ou tablette. La décharge peut être remplacée par un bruit insupportable qui vous rappelle à l’ordre. Il coûte environ 190 euros.

Alors, prêt à sauter le pas ?