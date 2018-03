Virgin Tonic : Vous êtes stréssé(e) ? On a trouvé la musique la plus relaxante au monde !

Alerte à tous les stréssés et à tous les angoissés ! Des scientifiques (des neurologues, plus précisemment) se sont penchés sur votre cas. Et ce qui en ressort, c'est la découverte de la musique la plus relaxante au monde. Si vous ne connaissez pas encore Weightless par Marconi Union, sachez que vous devriez l'écouter de suite. Apparemment, elle vous détendrait instantanément.

On doit cette trouvaille au neurologue David Lewis-Hodgson et à son équipe. Plusieurs playlists ont été testées mais le morceau le plus relaxant scientifiquement est Weighless (elle serait 11 % plus apaisante que toutes les autres chansons testées). "Le titre 'Weightless' induit la meilleure relaxation possible, plus qu'aucune autre musique jamais testée. Des études de neuro-imagerie ont d'ailleurs démontré que la musique, à un niveau très poussé dans le cerveau, stimulait non seulement les parties responsables du son, mais également celles liées à l'émotion de l'individu", a expliqué le spécialiste selon Konbini. Bien sûr, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Chacun est différent et chacun réagit à sa façon. Mais vous êtes du genre à angoisser, pourquoi ne pas tester ?