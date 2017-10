Ecrire une lettre de motivation, c'est probablement l'une des pires corvées du monde. Il faut trouver le bon ton, le bon équilibre pour se vendre, il faut donner envie à l'employeur de nous rencontrer. Bref, la plupart du temps, on finit sur Google avec des modèles parfaitement bien écrits. Mais en Bretagne, un jeune homme a voulu être un peu plus créatif. Sa lettre de motivation complètement décalée lui a même permis d'être pris à l'essai.

"Vins et bières sont des mets que je connais parfaitement. Mais aussi whisky, vodka et autres spiritieux font partie de ma vie quotidienne. Le lever de coude étant une passion pour moi, je suis bien évidemment disposé à venir vous montrer mes compétences. Seul bémol : ne jamais me laisser seul près d'une tireuse à bière (à vos risques et périls)", écrit-il. Déjà, il nous arrache un sourire. Mais le plus beau, ce sont ses expériences : "Tenue de diverses buvettes, fête de la bière à Monterblanc, route des vins dans la région bordelaise, Beaujolais nouveau en 2014, 2015, 2016, rue de la Soif à Rennes... sans jamais vomir", relève L'Alsace. Et ne pas vomir, c'est une compétence que l'on ne trouve pas suffisamment chez les candidats, évidemment ! Avec la chance, il est même équipé de la nouvelle paire d'Adidas conçues spécialement pour résister à l'alcool.

Si jamais vous êtes en manque d'inspiration, peut-être la trouverez-vous dans cette lettre !