Virgin Tonic : On a trouvé la famille la plus nombreuse d'Angleterre !

Ce matin, le Virgin Tonic nous emmène en Angleterre ! Là-bas vit la famille Redford et cette dernière est sur le point de battre un record impressionnant en avril prochain, celui de la famille la plus nombreuse. On vous explique.

Elle attend son 22 ème enfant

La famille a plus de 200 000 followers sur les réseaux sociaux et adore partager son quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier enfant et le petit (futur) dernier auront 30 ans d’écart : la maman a eu son premier enfant à 14 ans. La famille consomme 10 litres de lait et 3 boîtes de céréales par jour, sans parler des 18 kilos de linge à laver… imaginez vivre avec près de 22 enfants à 44 ans...!