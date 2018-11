Virgin Tonic : On a trouvé la demande en mariage la plus belle possible et vous n'êtes pas prêts !

On vous l'accorde, dans le Virgin Tonic, on a petit côté fleur bleue. Alors évidemment, quand on nous parle de mariage, on ne peut pas s'empêcher de sauter de joie - on se souvient notamment du mariage du prince Harry avec Meghan Markle ou même de cette jeune femme qui avait tout bonnement offert son mariage. Aujourd'hui, on a une toute nouvelle histoire à vous raconter et peut-être que la connaissez-vous déjà. Il y a quelques temps, Darick Mead, un jeune papa comblé a décidé de demander la main de sa compagne via son nouveau-né. Comment ? On vous explique.

Après la naissance de son bébé, il l'a ainsi habillé avec un body pas comme les autres : "Maman, veux-tu épouser mon papa ?", pouvait-on lire. Evidemment, la jeune maman a accepté la proposition (après avoir versé quelques larmes). Pour les plus curieux, la petite famille avait partagé ce joli moment sur Twitter. Parce que sur la toile, on aime les belles histoires, le post est carrément devenu viral - et on comprend pourquoi !

Messieurs, si vous êtes en manque d'inspiration, on a donc de quoi vous donner des idées !