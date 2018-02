Virgin Tonic : On a trouvé la capitale française du kébab !

Entre les humburgers, les pizzas et les kebabs, les amateurs de fast food ont de quoi faire. Mais oubliez la nourriture made in America, le repas le plus prisé en ce moment, c'est le kebab. Et ce matin dans le Virgin Tonic, on apprend que c'est la ville de Metz qui compte le plus de restaurants vendant des kebabs. La ville se place ainsi devant Paris, Amiens et Saint-Denis.

Metz, la capitale du kebab !

Pour vous situer, le média actu.fr explique que l'on compte à Metz"quatre snacks kebabs pour 10 000 habitants". C'est une étude menée par my-pharma.info qui en est venue à cette conclusion. Aussi, le site Kebab-Frites.com a établi un classement des villes comptant le plus de kebabs : sur les premières marches du podium, on retrouve Metz, Clermont-Ferrand et Amiens. La capitale (Paris) arrive quant à elle en 20 ème position. Alors si vous avez une passion demesurée pour le kebab, vous savez poù aller !