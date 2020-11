Virgin Tonic : On a la technique imparable pour se rendormir à tous les coups

On connaît la chanson : il suffit que l'on se lève une seule fois en pleine nuit pour ne plus dormir. Alors si vous aussi, vous avez déjà vécu ce moment, prenez des notes ! On a la technique imparable pour se rendormir à tous les coups - on appelle ça la méthode des 4-7-8. Le principe est simple : il vous suffit de vous allonger sur le dos, de coller votre langue à votre palet et de vider l'air de vos poumons.

Méthode pour se rendormir !

Ensuite, inspirez pendant quatre secondes avant de bloquer votre respiration pendant sept secondes. Enfin, expirez durant huit secondes. Si vous faites cela pendant près d'une minute, alors votre rythme cardique ralentira - vous aidant ainsi à vous rendormir. Evidemment, il vous faudra un peu de pratique avant de noter des résultats ! Vous verrez, au bout d'une semaine (normalement), vous parviendrez à vous endormir calmement !