Virgin Tonic : On a la date de sortie du prochain jeu Formula One 2020 !

On ne va pas se mentir, le confinement nous a tous réconcilié avec nos consoles. Si certains ont renoué avec les Sims (sachez d'ailleurs que l'extension écolo du jeu ne devrait pas tarder), d'autres se sont découvrir une passion pour Formula One. Et justement, sachez que le prochain jeu sortira le 10 juillet 2020 !

Formula One arrive !

Ainsi, on attend une version Deluxe consacrée à Michael Schumacher. Devinez quoi, vous pourrez rouler avec 4 voitures qui ont fait sa légende. Et ce n'est pas tout ! Sachez également que sera c’est la dernière fois qu’il y’aura Vettel dans l’équipe Ferrari !