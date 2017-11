Virgin Tonic : Omar Sy et Jérôme Jarre lancent un livestream de 48h pour venir en aide aux réfugiés

Le Virgin Tonic redémarre aujourd'hui avec toute l'équipe du Virgin Radio ! Et si Camille Combal nous apprenait hier qu'à Bordeaux, le marc de vin fait rouler les bus, l'animateur a expliqué qu'en ce mardi, il n'y aura pas de live Facebook. La raison est simple. À partir de 7h du matin, et cela pendant 48h, l'organisation "Love Army" de Jérôme Jarre lance un appel mondial depuis le Bangladesh, pour sensibiliser le monde sur le sort des réfugiés. Voici leur message pour vous.

Face aux massacres dont sont victimes les Rohingyas en Birmanie, une poignet d'artistes se sont rendus dans le plus grand camp de réfugiés accueillant les Rohingyas chassés de Birmanie. Et pour illustrer l'horreur du quotidien, Jérôme Jarre, Omar Sy, Mister V, Jhon Rachid, Dj Snake, ou encore Seb La frite lancent un livestream de 48h, qui commence ce matin dès 7h, afin de sensibiliser le monde entier. "La chose la plus importante pour eux aujourd’hui, c’est de retrouver la dignité. La liberté et un pays, la sécurité, ça on ne peut pas lui rapporter mais je suis venu avec la Love Army, on a discuté avec les familles, ils ont besoin de biens de première nécessité" s'exprime Omar Sy, ému.