Virgin Tonic : Omar Sy avait annoncé la sortie de la saison 2 de Lupin depuis le début

Le 8 janvier dernier, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Porté par Omar Sy dans le rôle principal, le programme nous transportait dans une une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet aura immédiatement séduit le grand public. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et plusieurs pays d'Europe, Lupin s'est hissé en tête de nombreux classements de la plateforme de vidéos à la demande. Résultat ? Le programme est devenu, en quelques jours, la 2ème série la plus regardée de tous les temps sur Netflix derrière The Witcher (76 millions).

Annoncée il y a quelques jours, la date de diffusion de la partie 2 a récemment créé la polémique auprès des internautes. Pourquoi ? Car cette fameuse date était en fait cachée sur la bannière Twitter d'Omar Sy (voir ci-dessous). Un véritable coup de génie de la part de l'acteur qui a pu ressortir la phrase (déjà) culte de sa nouvelle série : "La date de la partie 2 de Lupin était sous vos yeux depuis le début. Ou plutôt sur ma bannière... Vous l’avez vu, mais vous ne l’avez pas regardée." Une chose est sûre, on fera désormais beaucoup plus attention aux petits détails !

La date de la partie 2 de Lupin était sous vos yeux depuis le début. Ou plutôt sur ma bannière... Vous l’avez vu, mais vous ne l’avez pas regardée. — Omar Sy (@OmarSy) January 28, 2021