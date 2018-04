Virgin Tonic : Olive et tom, on sait enfin la longueur du terrain de foot !

Si vous avez grandi avec Olive et Tom, alors vous savez que le terrain de foot sur lequel ils jouent est interminable ! On ne va pas se mentir, on s'est tous demandé au moins une fois combien de kilomètres ce fichu terrain pouvait bien compter. Eh bien, vous pouvez respirer : un étudiant japonais a peut-être trouvé la réponse à cette question existentielle. Selon Eurosport, ce jeune homme ( Rezaka Scientific) se serait lancé dans des calculs pour déterminer la taille exacte du terrain.

On connait la longueur du terrain !

Ainsi, The HuffPost explique que pour déterminé la taille, l'étudiant s'est basé sur "la distance de l'horizon et l'angle par rapport au centre de la terre, l'étudiant japonnais aurait découvert que la longueur du terrain atteignait 18 km". Et quand on y réfléchit, c'est presque 180 fois plus grand que la normale ! En ce qui concerna la vitesse des joueurs, notez qu'ils courent jusqu'a 150 km/h ! Vous savez quoi ? O vous laissera regarder les épisodes pour vous faire une idée : parce que oui, Olive et Tom revient !