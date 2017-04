Virgin Tonic : Odélia remporte 7 536 euros grâce au Virgin Boyard !

Bravo. Avec le mot "coup", Laure, Clément l'incruste, Ginger et Nico du Bureau ont réussi à récolter les boyards de l'émission exceptionnelle qui se tenait ce vendredi 28 avril... Si vous n'avez pas suivi le direct de Virgin Boyard sur VirginRadio.fr et Facebook Live, sachez que nos animateurs préférés ont tout donné dans des épreuves plus horribles les unes que les autres. Tandis que Laure a dû fouiller dans des jarres remplies d'insectes et animaux douteux, Nico a dû traverser le vide sur les toits de la radio ! Mais ça valait le coup !!!

Oui, ils ont réussi à faire activer la tête de tigre et ont tout fait pour récolter un maximum d'argent pour un auditeur. Après pesée par l'huissier, c'est officiel ! Au total, 7536 euros sont à gagner pour Odélia, 20 ans qui va en donner une majeur partie à sa maman ! 7536 euros vont aussi à l'association de la fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild.