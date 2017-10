Virgin Tonic : Novak Djokovic ouvre un restaurant pour les plus défavorisés

Novak Djokovic et les restaurants, c'est une longue histoire. Le sportif serbe a déjà deux établissements (un restaurant végétarien à Monaco et un autre à Belgrade, ouvert en 2009). Visiblement, il a choisi de réitérer mais cette fois, son établissement est différent : Novak Djokovic vient d'ouvrir un restaurant dédié aux plus défavorisés. Là-bas, des repas sains sont servis à des personnes sans-abris ou en situation précaire.

"L’argent n’est pas un problème pour moi. J’ai gagné assez d’argent pour pouvoir nourrir toute la Serbie. Je pense qu’ils le méritent après tout le soutien qu’ils m’ont apporté. Pourquoi de la nourriture gratuite ? L’alimentation est le combustible auquel j’attribue toute ma réussite. De toutes les choses que j’ai expérimentées dans ma vie de sportif, une alimentation saine est ce qui m’a le plus changé", avoue t-il. Et ça, on ne peut pas le nier ! Difficile d'oublier l'implication de Djokovic dans le concept de la nourriture saine. La fortune du sportif étant estimée à 185 millions d'euros, il a de quoi aider plus que de raison !