Virgin Tonic : Notre odorat est en fait aussi bon que celui des chiens !

Selon une étude scientifique américaine publiée dans la revue Science, les humains n'ont pas à rougir de leur flair. On y apprend que grâce à un bulbe olfactif très riche en neurones, notre odorat serait capable de faire la différence entre des milliards de senteurs, bien plus que les 10 000 présumées jusqu'ici ! "Nous pouvons nous mesurer, pour la capacité à détecter et à distinguer les odeurs, aux chiens et aux rats qui comptent parmi les meilleurs renifleurs du règne animal", conclut ainsi le professeur McGann, principal auteur de l'étude à l'Université Rutgers aux Etats-Unis. Bien sûr, les chiens sont meilleurs pour détecter différentes odeurs d'urine mais nous serions presque imbattables pour distinguer les subtilités des effluves de vin, qui serait d'ailleurs bon pour la mémoire !

Pour les chercheurs, la mauvaise réputation de notre odorat (en comparaison à celui des animaux) viendrait d'un mythe du XIXe siècle. "Il y a une croyance culturelle ancienne selon laquelle une personne rationnelle et raisonnable ne peut pas être dominée dans ses actions par le sens de l'odorat, vu comme purement animal" explique le professeur McGann. Contrairement à cette croyance populaire, nos comportements seraient très influencés par notre sens de l'odorat, permettant par exemple de faire ressurgir des souvenirs. L'étude conclut également que la perte de l'odorat à un âge avancé peut être un signe avant-coureur de problèmes de mémoire et des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson. Pour en savoir plus, voici le monde vu par les chiens.