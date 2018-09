Virgin Tonic : Nos frites bientôt plus petites ? Mais, pourquoi ?

Il y a quelques mois, on parlait d'une pénurie de Rosé. Et ça, en France, c'est un drame - en fait, c'est un drame pour tout le monde, partout. Aujourd'hui, le Virgin Tonic en rajoute une couche mais cette fois, avec les frites. Croye-le ou non, en raison du manqe de précipitations dans le Nord de l'Europe, nos frites pourraient bien être plus petites. Pierre Lebrun (patron de la filière belge de la pomme de terre) n'est absolument pas optimiste : "Généralement, pour avoir de longues frites, on travaille des tubercules avec un diamètre de plus de 50 mm", explique t-il à Sudpresse. "On arrive alors à avoir des frites de 8 à 9 cm. Cette fois, comme les tubercules sont plus petits, les frites seront plus petites."

Vous vous en doutez, en raison "des conditions climatiques peu favorables à leur développement depuis quelques mois", les pommes de terre pourraient bien être "moins longues et moins charnues que les années précédentes". Et ce n'est pas qu'en Belgique que l'on observe le phénomène : "C’est le même constat dans le sud de la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et dans l’ouest de l’Allemagne. Nous sommes tous logés à la même enseigne", poursuit-il. Un conseil, allez faire un tour au Mcdo du coin ce midi, histoire de dire adieu à vos frites longues. Et surtout, que plus personne ne vienne dire qu'il n'y aucun problème avec le climat !