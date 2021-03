Virgin Tonic : Non, vous n'allez pas maigrir en courant

L'été approche et nombreux sont ceux qui chaussent leurs baskets pour mieux enchaîner les kilomètres. L'idée ? Se mettre à courir dans l'espoir d'éliminer les kilos pris au cours de l'hiver. Eh bien si vous n'êtes absolument pas motivé(e) à l'idée d'entamer un footing sachez que les études menées par un anthropologue sont claires : non, courir ne sert à rien pour maigrir. On vous explique.

Non, courir ne sert à rien !

Herman Pontzer, professeur de l’université de Duke (Caroline du Nord, Etats-Unis), a étudié une tribu de chasseurs-cueilleurs en Tanzanie, les Hazda. Ces derniers courent près de 14km par jour pour trouver de la nourriture : l'anthropologue a ainsi "calculé via leurs urines la quantité de dioxyde de carbone qu’ils produisent", explique CNews. Ce qui en ressort, c'est que "leur très grande activité physique, l’énergie qu’ils dépensent (par rapport à leur masse corporelle) est sensiblement identique à un adulte de nos sociétés, beaucoup plus sédentaire'",poursuit le média.

Autrement dit, courir sur de longues distances ne vous aidera pas à maigrir. Dans son livre intitulé Burn, le scientifique explique que tout cela s’explique par le fait que 60% des calories brûlées par notre corps le sont au repos.