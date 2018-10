Virgin Tonic : Non, Ross et Rachel n'auraient jamais dû se séparer dans Friends !

Fans de Friends, on a LA news qui va peut-être changer votre vie. En tout cas, elle a presque changé la nôtre. Si la série n'a pas connu un seul épisode depuis près de 14 ans (ça date, on vous l'accorde) il reste une question que les fans n'ont jamais vraiment réussi à éclaircir : le cas de Ross et Rachel. Alors on connait l'histoire par coeur, Ross est amoureux de Rachel depuis toujours, ils se mettent ensemble et là, c'est le drame : on ne saura jamais vraiment si, oui ou non, Ross et Rachel étaient en pause lorsque ce dernier a passé une nuit avec Chloe. Interviewé par Metro UK, Kevin S. Bright (producteur éxécutif et réalisateur de Friends) s'est confié sur la question :

"Je dirais que ce n’était pas prévu initialement, c’est arrivé un peu plus tard, confie Kevin S. Bright. Cela nous a permis de nous amuser et de donner aux gens une raison de les soutenir. On savait bien que les gens voulaient qu’ils soient ensemble mais quand on les a réunis et que le premier baiser est arrivé, on a réalisé que le ballon se dégonflait. Il n’y avait plus de tension sexuelle", a t-il expliqué.

"Ce qu’ont fait Martha et David était brillant et courageux, au moment où les spectateurs voient leur vœu exaucé, il s’envole. C’est tellement plus fort après quand ils finissent enfin ensemble." Et on ne va pas sementir, on a tous attendu ce moment comme Noël. Certains fans pensent toujours que Joey était un meilleur choix pour Rachel mais qu'à cela ne tienne, c'est Ross qui a eu le end game !