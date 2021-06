Virgin Tonic : Non merci, Michel, la formation qui vous apprend à dire "Non" au harcèlement

Aujourd'hui plus que jamais, nombreux sont ceux qui luttent contre le harcèlement - qu'il soit moral ou sexuel- au travail. Mais, comment dire "Non" ? Comment savoir où est la limite ? Alors que des formations sont accessibles un peu partout en France, Clément a choisi d'aborder le sujet de façon ludique : sous forme de quiz, vous apprendrez ainsi à dire "non" et surtout, à poser des limites.

Avant cela, Clément nous avait déjà offert "la P'tite Réu", une façon simple et amusante de resserrer les liens en entreprise pendant le confinement. Retrouvez toutes les informations juste ICI !