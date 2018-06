Virgin Tonic : Non, les dauphins ne sont pas aussi gentils qu'on le pense !

Si vous avez grandi avec Flipper, alors vous avez toujours rêvé d'avoir un dauphin pour meilleur ami. Non vraiment, on s'y est tous cru : Flipper était sympa, mignon, parfait. Mais visiblement, le dauphin n'est pas l'animal si sympa qu'il parait, bien au contraire. On est désolé de ruiner vos espoirs et vos rêves d'enfants mais il va falloir se rendre à l'évidence, les dauphins seraient "pervers et drogués", selon Scilogs .

Il faut d'abord savoir qu'il existe plusieurs sortes de auphins. Selon certaines études, les dauphins seraient des animaux assez surprenants, d'ailleurs : "Une équipe de l’Université Saint Andrews, en Grande-Bretagne, a montré que les sons qu’émettent ces mammifères seraient précis jusqu’à permettre l’identification de chaque individu qui, en quelque sorte serait affublé de l’équivalent d’un prénom, un sifflement caractérisé par un motif de modulation de fréquence", explique le média Scilogs. Aussi, leurs relations avec les humains ne sont pas mauvaises : par exemple, des dauphins auraient déjà protégé des surfeurs ou des nageurs des requins.

Notez que contrairementà certains autres animaux, "les dauphins montrent un appétit sexuel déconnecté de l’idée de reproduction". Et surprise, les humains ne sont pas exclus ! La dernière découverte en date concernant les dauphins devraient en surprendre plus d'un : croyez-le ou non, les dauphins se droguent : "À l’occasion du tournage d’un documentaire pour la BBC, des plongeurs, aidés de drones sous-marins équipés de caméras, ont eu la stupeur de voir des dauphins complètement « shootés » !", poursuit Scilogs. Mais alors, ave quoi se droguent-ils ? Eh bien, avec de la tétrodotoxine ("une nérotoxine plus puissante que le cyanure"). On a ruiné vos rêves ? Pardon.