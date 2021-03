Virgin Tonic : Non, Johnny Depp n'était pas le premier choix pour interpréter Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes

C'est le pirate le plus célèbre et reconnu du cinéma : Jack Sparrow, interprété par l'inimitable Johnny Depp est de loin l'un des héros Disney les plus charismatiques. Mais, saviez-vous qu'à la base, l'acteur n'était ps le premier choix de la production ? Ce matin dans le Virgin Tonic, Clément a tenté de nous enfumer avec de fausses informations. Et il s'avère que non, Johnny Depp n'était pas supposé se glisser dans la peau de Jack Sparrow.

Johnny Depp n'était pas le premier choix

Croyez-le ou non, la production envisageait de donner le rôle à Jim Carrey. Petit bémol, l'acteur avait déjà un autre projet en cours - qui n'est autre que Bruce Tout Puissant. Finalement, c'est Johnny Depp qui endossera le rôle culte.