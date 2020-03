Virgin Tonic : Nocibé offre des crèmes pour les mains au personnel soignant

Les marques de beauté sont de plus en plus nombreuses à vouloir venir en aide aux soignants qui sont victimes de grosses sécheresses sur les mains à force de les laver toute la journée avec du gel ou du savon antibactérien… et justement, Nocibé a trouvé la solution : la marque a choisi d'offrir son stock de crème pour les mains.

Des crèmes offertes !

Cela représente plus de 15.000 pièces de crème pour les mains pour la fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. D’autres marques sont entrain de prendre exemple pour faire la même chose dans toute la France. Et surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains !