Virgin Tonic : Nike dévoile ses premières sneakers qui s'enfilent sans les mains !

Enfiler vos chaussures sans même vous baisser pour les lacer ou les scratcher ? C'est désormais possible avec les Go FlyEase, les toutes nouvelles sneakers de Nike. En effet, ces derniers jours, la marque à la virgule vient de dévoiler les premiers visuels de ses dernières créations (voir ci-dessous). Une véritable révolution dans le monde de la basket puisque ces chaussures colorées se plient en deux afin de les enfiler sans l'aide de ses mains. Une première au niveau mondial pour le géant américain qui avait déjà inventé, dans le film Retour vers le Futur, les sneakers qui se serraient automatiquement lorsqu'on enfilait son pied dedans.

Inspirée de la culture asiatique, où les chaussures sont retirées et laissées devant la porte des maisons, les Go FlyEase seront mises en vente à partir du 15 février prochain. Elles pourraient également s'avérer très utiles pour les personnes à mobilité réduite. Présentée au prix de 100 euros, cette paire pourrait bel et bien inspirer de nombreuses marques qui, elles-aussi, préféreraient des chaussures faciles à enfiler plutôt que le contraire. De notre côté, on doute tout de même que le simple fait d'enfiler une chaussure incite les gens à n'acheter que des produits imaginés pour nous faire gagner du temps ! Et vous, quel est votre avis ?