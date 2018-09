Virgin Tonic : Nicky Larson, le premier trailer est là (VIDEO)

Il est la ! Le trailer tant attendu de Nicky Larson (réalisé par Philippe Lacheau) est enfin disponible et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il donne encore plus envie de voir le film. Pour rappel, Nicky Larson est le héros d'une série animée populaire dans les années 80. Après avoir réalisé Alibi.com ou encore Babysitting 1 et 2, l'acteur s'est attaqué à l'adaptation. En ressort une comédie qui devrait rendre justice au héros.

Connaissant Lacheau et son univers tournée vers la comédie, on s'attendait (forcément) à voir le rire primer sur l'action. Et visiblement, c'est efficace ! On retrouvera ainsi Élodie Fontan et Tarek Boudali. Le film est attendu pour le 6 février prochain et en attendant, on vous laisse regarder la bande annonce en boucle.