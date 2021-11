Virgin Tonic : Nicholas Braun (Greg) de Succession a inspiré un sex-toy qui vibre lorsque l'acteur apparaît à l'écran !

Avec le retour de la série Succession, les fans ont également vu débarquer un objet absolument particulier en lien avec l'un des personnages les plus emblématiques de la série : le cousin Greg. En effet, comme nous le racontent les chroniqueurs du Virgin Tonic ce matin, un sex-toy a été créé en l'honneur de ce personnage. Le principe est simple puisque ce jouet connecté et en lien avec le site de CamSoda se met à vibrer à chaque fois que Greg apparaît à l'écran dans les épisodes de la série. Petite anecdote, l'acteur Nicholas Braun, qui interprète Greg à l'écran, a eu vent de cette affaire et a répondu avec beaucoup d'humour qu'il aurait préféré "ne jamais rien savoir". Il semblerait donc que le jeune homme ait été littéralement victime de son succès !

"L'amour et l'admiration pour le cousin Greg ont atteint un pic sans précédent. C'est le personnage préféré de tout le monde dans Succession. Depuis qu'il est devenu si populaire, il s'est transformé en un sex symbol alimenté par Internet. Même Tom le sait. Ici, à CamSoda, nous voulions offrir aux gens un moyen de profiter de leur cousin Greg pendant qu'il les honore de sa présence chaque dimanche soir de cet automne. Nous avons donc développé 'Greg the Egg - cast' pour faire exactement cela, en transformant la Succession en Sexsession." précise un communiqué de presse publié par l'entreprise à l'origine de ce sex-toy un peu particulier.