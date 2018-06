Virgin Tonic : Neymar est parti avec ses deux coiffeurs en Russie pour la Coupe du Monde

La Coupe du Monde continue et ce soir à 16h, la France jouera contre le Danemark ! Mais cette fois, on ne vous parlera pas du défi lancé à Antoine Griezmann ni même du joueur Islandais qui a dû prendre des congés pour jouer ses matches en Russie. Cette fois, on vous parle de Neymar. La star du Brésil n'est pas venue seule en Russie - normal, vous nous direz. Sauf que ses deux invités sont... particuliers.

Croyez-le ou non, Neymar est parti avec deux coiffeurs ! Selon Estado de S. Paulo (un quotidien Brésilien), le footballeur a pris soin de partir avec Nariko et Wagner Tenorio. Mais alors, pourquoi deux ? Tout simplement parce que l'un s'occupe de lui couper les cheveux pendant que l'autre s'occupe de ses couleurs. Vos galérez à trouver le temps de prendre rendez-vous chez le coiffeur ? Faites comme Neymar, faites venir le coiffeur à vous !