Virgin Tonic : Neymar est désormais disponible dans le jeu vidéo Fortnite !

Ce n'est pas une news que l'on vous apprend aujourd'hui ! En effet, il y a quelques semaines, Epic Games annonçait l'arrivée de Neymar dans le jeu Fortnite. C'est désormais chose faite depuis le 27 avril dernier. En effet, les nombreux joueurs du jeu vidéo pourront désormais incarner le célèbre footballeur pour tenter de remporter la fameuse "victoire royale". Attention tout de même, avoir l'un des meilleurs joueurs du monde n'est pas gratuit. Les joueurs devront acheter un "Passe de combat" pour pouvoir l'incarner. On ne parle pas non plus de tous les accessoires qui débarquent avec la star brésilienne et qu'il faut débloquer au fil des saisons de Fortnite. Bref, une arrivée originale qui devrait attiser l'attrait des fans de foot pour ce jeu devenu mondialement célèbre ces dernières années !