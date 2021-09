Virgin Tonic : Nevermind de Nirvana a 30 ans, découvrez les secrets de l'album !

Classé sixième meilleur album de tous les temps selon le magazine Rolling Stone, Nevermind de Nirvana célèbrera cette année les 30 ans de sa sortie. Un disque iconique qui n'aura jamais vraiment cessé de faire parler de lui. La preuve, il y a quelques semaines, Spencer Elden, le bébé qui figure sur la pochette de l'opus, portait plainte contre Kirk Weddle, le photographe, tous les membres du groupe y compris les descendants de Kurt Cobain, décédé en 1994, ainsi que plusieurs producteurs et dirigeants de la maison de disques. En effet, suite à une gêne grandissante à l'idée d'avoir été exposé au monde entier, le jeune homme réclamait désormais 150 000 dollars (soit 130 000 euros) à chacune des personnes impliquées dans cette histoire ainsi qu’un montant non spécifié de dommages-intérêts. Pour le moment, l'affaire n'a pas eu de suites.

Outre ses récents déboires judiciaires, l'album Nevermind regorge de secrets dont le grand public ignore tout. Dans le magazine Rolling Stone, on apprend notamment que l'opus aurait du s'intituler Sheep (mouton en français) car Kurt Cobain était persuadé que la foule allait se jeter sur leur album dès sa sortie. De plus, il semblerait que Dave Grohl, le cinquième et dernier batteur de la bande, n'était pas le seul à avoir participé à Nevermind. En effet, celui qu'il a remplacé, Chad Channing, aurait lui-aussi apporté sa pierre à l'édifice sur le titre Polly. On découvre également que la pochette de l'album aurait mis en scène un bébé dans une piscine car Cobain était obsédé par les accouchements dans l'eau. Une idée plutôt bonne lorsqu'on connaît l'impact de cette pochette sur la pop culture. Autre anecdote amusante, une photo de Kiss, debout avec un morceau de bœuf, aurait été cachée dans un collage fait pour l'arrière de l'album. On vous laisse le soin de la retrouver. Enfin, le magazine Rolling Stone nous révèle que Nevermind a fait sortir l'album Dangerous, de Michael Jackson, du classement des meilleurs albums. Une consécration pour les membres du groupe de rock qui souhaitaient par dessus-tout s'opposer au style musical des années 80 et à tout ce que représentait des artistes comme le roi de la Pop.