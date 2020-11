Virgin Tonic : Nettoie ton Km, le bon réflexe à prendre pendant le confinement

On prend les mêmes et on recommence : pour lutter contre la propagation du virus et surtout, pour reprendre le contrôle sur la pandémie, le Gouvernement a choisi de re-confiner le pays. Ainsi, depuis quelques semaines, les français sont donc de nouveau assignés à résidence... mais, et si vous profitiez de votre sortie quotidienne pour vous rendre utile et pour - à votre échelle- faire un geste pour la planète ? C'est ce que propose Benjamin de Molliens avec "Nettoie ton Km".

"Et c'est parti ! Ce matin je me suis lancé le défi #nettoietonkm !! ???? Et je vous invite toutes et tous à m'accompagner ! ????????", s'est-il exclamé sur les réseaux sociaux. "Le principe est simple : profiter de sa sortie d'1 heure quotidienne dans un rayon de 1km autour de chez soi pour aller nettoyer son quartier". Ne perdez pas de temps et comme Ben Expédition Zéro le dit si bien, mettez vos basket et partez explorer votre quartier (pour mieux le nettoyer) !