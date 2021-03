Virgin Tonic : Netflix veut mettre en place un système pour stopper le partage des comptes !

"Tu me passes tes codes Netflix et je te prête mes codes Amazon Prime" ! Voilà une phrase que l'on risque de ne plus entendre de si tôt. En effet, la plateforme de vidéos à la demande souscrite par des millions de personnes à travers le monde pourrait bien mettre en place un système pour stopper le partage des comptes. Dévoilée il y a quelques jours, l'information a déjà fait le tour de la toile. Une mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui utilisent des comptes partagés entre amis ou au sein de leur famille...

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Ces derniers temps, certains utilisateurs ont reçu les premiers avertissements les mettant en garde sur le fait qu'ils profitent du compte d’une personne tierce. L’entreprise s’est d’ailleurs exprimée à ce sujet : "Ce test est conçu afin de s’assurer que ceux qui utilisent un compte Netflix sont autorisés à le faire". De plus, outre ce message d'avertissement, une deuxième identification, par e-mail ou par SMS, est envoyée. Et si l'utilisateur ne peut pas justifier le compte, Netflix propose de s'enregistrer pour bénéficier de 30 jours d'essai gratuit. Une restriction qui reste encore un peu floue et qui ne précise pas si elle concerne aussi les familles avec des enfants et des parents vivant dans des lieux séparés. Il faudra encore un peu patienter avant de connaître les décisions finales mise en place par le géant du streaming !