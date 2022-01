Virgin Tonic : Netflix lance des chaussettes connectées et c'est magique !

Netflix fait partie intégrante de votre quotidien ? Vous binge-watchez chaque série qui sort et ne manquez pas de vous endormir au bout du deuxième épisode ? Alors, n'en dites pas plus : Netflix vient de sortir des chaussettes connectées et elles sont magiques.

Les chaussettes Netflix

Tenez-vous bien, ces chaussettes connectées sont capables de stopper votre programme lorsque vous vous endormez... petit bonus, elles sont à l'effigie de vos séries favorites - de House of Cards à Orange is the new Black. Mais alors, comment ça marche ? Rien de plus simple : ces chaussettes se basent sur le principe de "l'homme mort" et décèlent ainsi l'immobilité d'une personne. Le simple fait qu'elle ne bouge plus transmet ainsi un signal au téléviseur et stoppe la diffusion du programme.

Netflix a préparé un petit tuto pour ses abonnés qui, à leur réveil, seront ravis de reprendre leur programme où ils l'ont laissé.