Virgin Tonic : Netflix dévoile son nouveau mode "en direct" !

Voilà une nouvelle qui a de quoi effrayer les chaînes de télévision ! Depuis ce jeudi 5 novembre, Netflix vient de dévoiler son mode "en direct". Une phase de test qui devrait durer jusqu'au 2 décembre mais qui pourrait bien lancer une nouvelle ère. En effet, à l'heure où les chaînes dites classiques se lancent dans le streaming, le géant américain a surpris tout le monde en annonçant son nouveau concept. D'ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité ne sera disponible qu'en France.

Depuis aujourd’hui, on teste une nouvelle fonction “Direct” chez certains d’entre vous, uniquement via le navigateur web. Elle permet de regarder des programmes définis, à toute heure de la journée. Pas besoin de choisir, juste à vous laisser porter ! pic.twitter.com/M5zG7Giv9L — Netflix France (@NetflixFR) November 5, 2020

Le principe ? Un nouveau bouton sera proposé aux abonnés sur le navigateur Web (et non les smartphones), et permettra de regarder une succession de programmes (les séries, les films, et les documentaires les plus populaires de la plateforme) en continu, tout au long de la journée. "En France, où la consommation de TV traditionnelle est très populaire, de nombreux spectateurs aiment l’idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu’ils vont regarder" précise la société dans un communiqué. Une initiative qui devrait (enfin) nous permettre de cesser les tergiversions quant au programme que les membres de la famille souhaitent regarder !