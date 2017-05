Quand on se sépare, on a tendance à effacer toute trace de l'autre. Le numéro de téléphone finit aux oubliettes, les fringues terminent au feu (ou dans la rue, au choix). Mais l'affront ultime reste la suppression de tous les réseaux sociaux (et le blocage, évidemment). Généralement, on a tellement la haine qu'on supprime son ex de Facebook, de Twitter ou d'Instagram, simplement parce que l'on ne veut plus voir ce qu'il/elle peut bien poster (et parce que notre vie ne le/la regarde pas). Et surtout, on le fait parce que ça fait un bien fou. Mais viisblement c'est une mauvaise idée :

"Le fait de bloquer nous fait ruminer sur ce que l'autre personne est en train de faire –puisque nous n'avons plus accès à leurs profils sur les réseaux sociaux– ou sur la manière dont l'autre personne a réagi à votre blocage. [...] Cela peut augmenter la probabilité de se sentir déprimé. Si l'on pense au blocage en terme de psychologie plus large –pas spécialement liée au comportement en ligne–, on sait que faire abstraction ou la suppression (d'une peur, d'une pensée ou d'un sentiment) est souvent inefficace et peut même perpétuer ce que nous cherchons à fuir et éviter.", explique Grainne Kirwan ( une psychologue américaine). Traduction, vous serez encore plus frustré(e).

Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'après avoir bloqué la personne, le manque peut vite tourner à l'obsession . Pare que clairement effacer une personne de sa liste d'amis virtuelle, c'est bien plus facile que de s'en détacher dans la vraie vie : "Une telle incertitude peut facilement virer à l'obsession et peut aussi ternir des souvenirs positifs de votre ancienne relation", poursuit Grainne Kirwan. Mais le pire dans l'histoire, c'est le moment où l'on regrette. Parce que si un jour, vous décidez de revenir vers la personne que vous avez bloqué sans ménagement, il faudra tout donner pour expliquer votre geste et pour vous faire pardonner. Autrement dit, ne supprimez pas, ne bloquez pas. Soyez plus fort(e) que ça !

Et si, au contraire, vous êtes en couple, sachez que ce sont les surnoms qui peuvent parfois courir à la séparation. Alors pour éviter de vous lancer dans une guerre virtuelle, faîtes attention à ceux que vous donnez !