Virgin Tonic : Ne manquez pas la lune rose ce soir !

L'année 2020 compte près de 13 pleines lune et ce soir, il y en a une à ne pas manquer... laquelle ? Mais, la Full Strawberry Moon, bien sûr ! Pour ceux qui auraient du mal avec l'anglais, on traduit cela par La pleine lune des fraises, tout simplement parce qu'elle est rose. mais, pas que : certes, quelques teintes roses en ressortent mais cette pleine lune a lieu en plein pendant la récolte des fraises.

Ne manquez pas la pleine lune des fraises !

Certains la verront couleur miel, d’autres plus rose. Pour faire simple, cela veut dire que la Lune, la Terre et le Soleil seront alignés. Pour observer l’éclipse, il faudra regarder vers l’horizon car elle débutera à 19h45 avec un pic à 21h24 et une fin à 23h04.