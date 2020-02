Virgin Tonic : Né(e) en février ? Vous avez plus de chances d'être riche et célèbre !

Vous le savez peut-être, les personnes les plus intelligentes seraient nées en septembre. Mais, qu'en est-il des célébrités ? Eh bien sachez que selon une étude, vous auriez plus de chance d'être riche et célèbre si vous naissez au mois de février.

Ed Sheeran est né en février

Les chercheurs ont sélectionné un groupe de 100 personnalités célèbres et ont observé leur date de naissance. Parmi eux, il y avait des acteurs, des chanteurs, des sportifs ou des politiciens. Ils sont tous nés en début d’année et plus particulièrement entre le 21 janvier et 19 février.

S'il vous faut des exemples, on en a à la pelle ! Ed Sheeran, Harry Styles, Oprah Winfrey, Neymar ou encore Michael Jordan ont un point commun : ils sont nés en février !