Virgin Tonic : Ne cherchez plus, on a la technique pour obliger vos enfants à ranger leur chambre

Ah, les enfants... une bénédiction mais parfois, un véritable enfer. Et s'il y a une chose que les parents redoutent, c'est le moment de ranger la chambre de leur progéniture. On ne va pas se mentir, une chambre d'enfant ressemble souvent à une zone de guerre et les faire ranger relève du challenge. Mais pas de panique, le Virgin Tonic a trouvé la technique parfaite grâce à une maman anglaise. Katrina Neathey vit en Angleterre (à Horsham) et elle a trouvé LA technique pour obliger ses enfants à ranger leur chambre. Tenez-vous bien, elle leur fait payer une amende de 5 livres !

La technique parfaite

Elle a donc fait signer un contrat à Hayden, Joshua et Olivia, âgés de 19, 18 et 13 ans. S'ils ne font pas leur lit, entassent des bouteilles vides dans leur chambre ou ne nettoient pas les ordures, ils doivent payer une amende... on est d'accord, c'est du génie ?