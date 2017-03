Virgin Tonic : Nanas Mini, l'appli qui va sauver la vie des parents

Si vous êtes jeunes parents, alors vous savez ce que c'est de lutter pour que vos enfants s'endorment. La bonne nouvelle, c'est que que Mini a créé une application parfaite , Nanas Mini. Le principe est simple : avec cette appli, vous choisissez un modèle de voiture et l'application diffuse un bruit de moteur. L'idée est d'aider les bébés à s'endormir. Croyez-le ou non, ces bruits les bercent !

On a tendance à l'oublier mais les bébés sont habitués dès le début de la grossesse aux bruits de moteur. Alors forcément, c'est un son qui leur est familier et qui les calme. Mieux, ça les berce ! Créée par la filiale espagnole du groupe britannique, cette appli est surtout un coup de publicité. Avec Nanas, les bébé peuvent donc s'endormir au son d'une Mini, d'une Mini Cooper ou d'une Mini Cooper S. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'aurez plus à chanter ! Mais si ça ne marche pas, on a la chanson qui rend les les bébés heureux !