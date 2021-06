Virgin Tonic : My Lovely Planet, le jeu mobile pour sauver la planète !

Candy Crush, Animal Crossing... l'on ne compte plus les jeux prisés des français. Et justement, et s'il était possible de sauver la planète en jouant ? C'est ce que propose le jeu My Lovely Planet - en projet sur Kiss Kiss Bank Bank.

Le jeu mobile gratuit qui transforme toutes vos actions en impacts positifs dans le monde

Ce jeu (qui sera gratuit), transformera toutes vos actions en impact réel sur la planète. Autrement dit, vous pourrez passer le temps en jouant - tout en faisant un geste pour la Terre. Si vous voulez mettre votre pierre à l'édifice mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, on vous conseille d'aller participer à la cagnotte mise en place sur Kiss Kiss Bank Bank. Le projet a déjà récolté 12 579 € sur 15 000... et il ne reste que cinq jours pour participer !