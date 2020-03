Virgin Tonic : Mulan, Fast & Furious... les films dont la sortie au cinéma est repoussée

Pour lutter contre le coronavirus, le gouvernement a pris la décision de fermer tous les commerces non-essentiels - cinémas compris. Et évidemment, la France n'est pas le seul pays à avoir pris cette décision difficile. Parce de nombreux cinémas resteront fermés pour les semaines à venir, quelques films ont vu leur sortie repoussée :

James Bond - No Time To Die

Le 25ème opus qui devait sortir le 2 avril prochain. Le film événement est annoncé au cinéma le 25 novembre en France.

Fast and furious 9

Le film devait sortir le 21 Mai prochain mais ne sera à l’affiche qu’en Avril 2021. Toujours avec Vin Diesel, évidemment.

Mulan

La sortie de Mulan repoussée

Le fameux live action du dessin-animé de Disney ne sortira pas le 25 mars prochain dans les salles de cinéma mais est repoussé à une date ultérieure… Sans précision.

Les Nouveaux Mutants (Spin Off X Men)

C’est un Spin Off des films X Men. Il était déjà en retard de 2 ans sur la date de sortie. Il était prévu pour le 3 avril prochain mais restera dans les cartons pour le moment. On y retrouvera Maisie Williams, l’actrice star de la série Game Of thrones (Arya)

Si vous aviez vu le numéro 1 de ce thriller- film d’horreur avec l’actrice Emily Blunt, il va falloir aussi attendre pour le numéro 2 qui devait sortir au cinéma le 18 mars prochain. Pas de date de sortie définitive…

Pinocchio

Le film live de Disney devait sortir le 18 mars prochain également mais ne sera pas au cinéma pour l’instant.

Black Widow

Disney a aussi décidé de repousser ce film avec Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff qui devait sortir le 29 avril prochain. L’histoire se déroule avant qu’elle rejoigne les Avengers. Pas d’information sur la date définitive...

Certains distributeurs de films pensent à ne même pas sortir les films au cinéma mais en V.O.D directement... seul l'avenir le dira.