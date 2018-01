Virgin Tonic : Mon Super voisin, l'appli d'entraide entre particuliers qui va révolutionner votre quotidien

Ce matin, les news sont encore au rendez-vous ! Après l'histoire de Viktor le mentaliste qui a bloqué et annulé le tirage du Loto par la Française des jeux, ou encore le fait que les hommes chauves soient jugés plus virils que les autres, on vous parle tout de suite d'une application qui a su retenir l'attention de toute l'équipe du Virgin Tonic ! Elle s'appelle Mon Super Voisin et elle a été créée pour faciliter votre quotidien et celui de votre voisinage !

Initialement proposée et mis en ligne sur la plateforme participative Ulule, l'application a reçu plus de 22 000 euros en un temps record. Aujourd'hui, l'appli Mon Super voisin existe : elle permet de mettre en relation des particuliers pour s'entraider dans des tâches du quotidien. Conviviale, sécurisée et instantanée, l'appli connait un réel succès et améliore considérablement votre quotidien. Aussi, elle sublime les relations entre voisins, instaure une confiance remarquable et crée de vrais liens dans le voisinage ! Bravo aux créateurs !