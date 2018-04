Virgin Tonic : Mon Chaperon, l'appli qui va changer la vie des piétons !

"Je marche seeeeul", chantait Jean Jacques Goldman. Mais clairement, dans la vraie vie, marcher tout seul, c'est nettement moins rock 'n' roll. Voilà pourquoi l'application Mon Chaperon devrait changer la vie des piétons. Pour faire simple, Mon Chaperon reprend le même principe que le co-voiturage mais...avec des piétons. Si vous n'êtes pas rassuré(e) à l'idée de faire un trajet seul(e), si vous n'avez pas envie de rester seul(e) avec vous écouteurs, alors on vous conseille de vous inscrire !

"Mon Chaperon veut permettre aux personnes qui empruntent un trajet similaire de se retrouver par géolocalisation et de faire le chemin ensemble", explique Time Out. Pour vous inscrire (et devenir chaperon), vous avez besoin de renseigner votre émail, votre nom et vous pouvez ajouter une photo. L'application permet aux chaperons de fixer leurs tarifs : "Les tarifs sont souvent fixés en fonction du temps du trajet. Cela peut être un moyen de rembourser son ticket de métro par exemple", peut-on lire dans les colonnes de Time Out. Pour l'heure, l'application (qui n'est qu'à ses débuts) peut rencontrer quelques bugs. Mais à une époque où de nombreuses femmes ont peur de se retrouver seules dans la rue tard le soir, c'est une très bonne alternative.

